مجلس النجف يصوت على تعطيل الفصل التشريعي لمدة شهر واحد

وقال اعلام المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس محافظة النجف صوت بجلسته الاعتياديه المنعقدة ليوم الاربعاء برئاسة خضير نعمه الجبوري وبالاجماع على عطلة الفصل التشريعي للمجلس والخاصة بالاعضاء ولمدة شهر واحد ابتداءا من ١/٧/٢٠١٩ والى ١/٨/٢٠١٩، على ان لا تتعارض هذه العطلة مع عمل لجان المجلس المرتبطه بالدوائر الحكومية المناظره لها كما نص عليها الدستور العراقي" .



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