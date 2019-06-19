وقال المتحدث باسم الهيئة حسن الكناني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن العطية التقى السفير السعودي في بغداد "وجرى الاتفاق على أن يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاماً".



وأضاف الكناني، أن "الهيئة بذلت جهوداً كبيرة لأجل أن يكون منح التأشيرات للحجاج من بغداد، لتسهيل هذه العملية وكسب الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تبذلها الهيئة في كل عام، حيث كانت التأشيرات تمنح من العاصمة الأردنية عمان".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقطاع 30 عاما.. الاتفاق على منح تأشيرة الحج للعراقيين من بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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