صالح للصباح: العراق يسعى الى تحقيق توافق اقليمي شامل على قاعدة الحوار

واضاف صالح ان "العراق ينظر الى طبيعة الأزمة الحالية في المنطقة بمنظار واسع ويسعى الى تحقيق توافق اقليمي شامل على قاعدة الحوار والجيرة الحسنة بين الدول"، مرحبا "بالصباح والوفد المرافق له وتمنى ان تكون هذه الزيارة فرصة طيبة لطي الماضي وبدء صفحة علاقات بناءة بين الجارين الشقيقين".
بدوره أشار الصباح الى "حرص بلاده على دعم وتمكين العراق من تجاوز تداعيات ما تعرض له من اعمال ارهابية واعادة اعماره"، معتبرا ان "الزيارة تمثل فرصة لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وحسم الملفات العالقة بينهما، وانها تأتي تتويجا للعلاقات الوطيدة".
وشدد "على أن الكويت تؤمن بشكل راسخ بأهمية ان ينعم العراق بالامن والاستقرار".
وجرى بحث اخر التطورات السياسية في المنطقة ومحاولات تهدئتها بما يصب في صالح استقرارها، فضلاً عن مساهمة الكويت في عمليات اعمار العراق، والعلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبِي طموح الشعبين الشقيقين.
ووصل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي خلالها بالمسؤولين العراقيين لبحث عدة قضايا بينها العلاقات الثنائية والتبادل التجاري والملاحة والحقول النفطية المشتركة.
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