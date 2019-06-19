لجنة الثقافة تطالب رئيس الوزراء بالتريث في اختيار اعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام

وقالت رئيس اللجنة سميعة الغلاب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "لجنتها استضافت مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي بحضور مستشار شؤون التشريع علي الدليمي للوقوف على بعض الملاحظات التي رافقت عملية فتح باب الترشيح لعضوية المجلس التي بدأت يوم 1 ايار وانتهت في العشرين منه, وفق المعايير والضوابط القانونية".ودعت الغلاب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى "التريث باعتماد أسماء الوجبة الثانية التي أرسلت من شبكة الإعلام لمرشحي مجلس الأمناء لأن اللجنة اتخذت قرارا بتمديد مدة الترشيح لعشرة أيام اعتباراً من تاريخ 20 حزيران إلى يوم 1 تموز المقبل لفسح المجال أمام الذين يرومون الترشيح وأيضاً للذين هناك نقص في مستمسكاتهم لإكمالها"، مبينة أن "اللجنة أبلغت مجلس أمناء الشبكة بفتح نافذة الكترونية لاستقبال الطلبات خلال المدة المحددة على أن تراعى المادة (8\اولا) من قانون شبكة الاعلام العراقي المرقم 26 لسنة 2015 المعدل".وأوضحت، أن تلك المادة تنص على: "يتكون مجلس الأمناء من ستة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الأقل من النساء يتمتعون بالخبرة والدراية بالأمور الإعلامية أو الثقافية أو الإدارية أو المالية أو القانونية, ويراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب وثقافاته"، مؤكدةً أن "اللجنة تعمل وفق ما تملي عليها الأمانة التي بعاتقها أمام الله والشعب وعدم السماح باستبعاد اي اسم لمرشح وفق الضوابط في عمليةا لاختيار من اجل تطبيق شعار وضع الشخص المناسب في مكانه المناسب".

كما طالبت الغلاب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بـ"الاستجابة السريعة لمطلبنا هذا, واعتماد اسماء الوجبة الاولى ذات الـ (134) اسما وايضا الوجبة الثانية التي سيرسلها مجلس الامناء من تاريخ 1\7 بمدة اقصاها 15\7 لاختيار الاصلح من بينهم للنهوض بواقع الشبكة الذي يعاني من مشاكل كثيرة خلال السنوات الاخيرة".

