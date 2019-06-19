نائبة تدعو رئيس الوزراء لمطالبة أمير الكويت بتغيير موقع ميناء مبارك



وقالت عالية نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "موقع ميناء مبارك - كما هو معروف للجميع - مخالف لقوانين البحار لكونه يلحق ضرراً بالموانئ العراقية فيما لو تم افتتاحه ووجدت الحكومة الكويتية طريقاً برياً أو ربطاً سككياً مع أية دولة تجاورها، وعلى أرض الواقع فإن هذا المشروع الضخم لن يعود بالفائدة على الكويت في ظل عدم وجود ربط سككي مع العراق، اي ان الهدف منه حالياً هو إلحاق الضرر بالعراق فقط وخنق موانئه ".



وأضافت نصيف :" نرى ضرورة ان يقوم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي باستغلال زيارة أمير الكويت للعراق لمناقشة الموضوع ومطالبته بتغيير موقع ميناء مبارك، مع امكانية قيام السيد عبدالمهدي باستخدام قضية الربط السككي كورقة ضغط على الجانب الكويتي لإلغاء اتفاقية خور عبدالله المذلة، علماً بأن الكويت آخر من يفكر بمصلحة العراق، واذا كان عندهم شيء فيه نفع للعراق فهم مستعدون لرميه في البحر بدلاً من جعل العراقيين ينتفعون به، ومن جهة ثانية نأمل ان تدرك حكومتنا بأن الدول عبيد مصالحها، فهل سنرى قادة حكومتنا يدافعون بقوة عن مصلحة العراق؟ وهل سيشعر شعبنا أن هناك من يحافظ على ثرواته ويطالب له بحقوقه في المحافل الدولية؟ وبالتالي نأمل ان نعامل الكويتيين بالمثل وأن نبتعد عن المجاملات على حساب مصلحة شعبنا ".



ووصل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء (19 حزيران 20-19)، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي خلالها بالرئاسات العراقية الثلاث.



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