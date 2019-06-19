



وجاء بالوثيقة التي حصلت الخليج 365، نسخة منها ان "التبرئة جاءت من قضية مرفوعة ضده بقضية هندسية بحتة لمشروع تم ايقافه باستشارة المكتب الهندسي الاستشاري وتبرئة المهندسين اصحاب العلاقة في القضية المرفوعة من المحافظ المقال والهارب نوفل العاكوب".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. القضاء يبرئ النجيفي من احدى القضايا المرفوعة ضده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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