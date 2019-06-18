وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وحضرته، الخليج 365، إن "لم تتمكن القوى السياسية من تقديم مرشحين الى الوزارات المتبقية سنقوم نحن بذلك"، لافتا الى ان "المعارضة السياسية امر صحي شرط التزامها بالثوابت الوطنية".



واضاف عبد المهدي، أن "هناك استعدادا كبيرا لتقديم اي شخصية للقضاء شرط توفر ادلة تشير لوجود فساد"، لافتا الى ان "مكافحة الفساد لا تقل خطورة واهمية عن مكافحة الارهاب".

وتابع عبد المهدي، "سنطبق الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك المطلوب للقضاء، ونحتاج الى تقديم ادلة كافية لتثبيت اي شبهة فساد"، مشيرا الى انه "تم تشكيل لجنة خاصة لمعالجة انعقاد مجلس كركوك والمصادقة على الخطة الاستثمارية".

