عبد المهدي: حققنا تقدما كبيراً في انتاج الكهرباء

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وحضرته، الخليج 365، "نقف اليوم على عتبة توزيع الاراضي للمواطنين، وحققنا تقدما كبيرا في انتاج الكهرباء"، مشيرا الى "ارتفاع وشيك في معدل انتاج الطاقة بمعدل الف ميغاواط قبل نهاية حزيران".
واضاف عبد المهدي، أن "اجتماعنا الاخير بالمحافظين خلص الى توفير خدمات افضل وتوفير الكهرباء وفق جدول زمني"، لافتا الى ان "كثير من التجاوزات على شبكة الطاقة تسهم في ضياع الكهرباء".
وتابع عبد المهدي، "ماضون بتقليل المناصب بالوكالات عبر الثبيت او تقليص الزيادات"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء تريث اليوم بالتصويت على القوائم الخاصة بالدرجات الخاصة".
واضاف عبد المهدي، أن "اجتماعنا الاخير بالمحافظين خلص الى توفير خدمات افضل وتوفير الكهرباء وفق جدول زمني"، لافتا الى ان "كثير من التجاوزات على شبكة الطاقة تسهم في ضياع الكهرباء".
وتابع عبد المهدي، "ماضون بتقليل المناصب بالوكالات عبر الثبيت او تقليص الزيادات"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء تريث اليوم بالتصويت على القوائم الخاصة بالدرجات الخاصة".
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