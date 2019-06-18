البنتاغون: مقاتلات أمريكية تتجه إلى الخليج

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن سربا مكون من مقاتلات "أف15-إيه" يعرف بـ"سترايك إيغل" توجه إلى الخليج انطلاقا من قاعدة "سايمور" الجوية الأمريكية. وكانت هيئة القوات المشتركة الأمريكية قد حذرت إيران من سوء تقدير قدرات القوات الأمريكية.

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