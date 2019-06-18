مكافحة الارهاب يعلن استهداف مخبأ أسلحة ومتفجرات لـ'داعش' بصحراء الانبار

وذكر الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "استمراراً لعمليات تتبع وملاحقة العناصر الارهابية في صحراء الانبار نفذ فوج مكافحة الارهاب -الانبار قيادة العمليات الخاصة الاولى، عملية نوعية استباقية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة استهدفت احد مخابئ الأسلحة والمتفجرات لتنظيم داعش الارهابي".



وأضاف أن "العملية أثمرت عن السيطرة الكاملة على محتويات المخبئ وتفجير كل محتوياته من المتفجرات والعبوات الناسفة التي كان التنظيم يهدف الى استخدامها في عمليات ارهابية".

ودعا الجهاز، المواطنين إلى "ضرورة التعاون مع جهاز مكافحة الارهاب لترسيخ الامن في كل مدننا الحبيبة بالاتصال على الخط الساخن للجهاز (٤٥٤) او الصفحة الرسمية الموثقة للجهاز"، مؤكداً "سنتعامل مع المعلومات بكل دقة وحرفية وسرية".

