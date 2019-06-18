بطل المواي تاي يتحدى الازمات ويستعد لتمثيل العراق في بطولة تونس الدولية

وقال حسين في حديث للسومرية نيوز، "اواصل تدريباتي اليومية بواقع وحدتين في اليوم الواحد منذ ما يقارب شهر واحد من الان، حيث اسعى للوصول الى الجاهزية القصوى للمشاركة في بطولة النخبة بتونس الشهر المقبل".واوضح أن "العراق سيشارك بلاعبين، انا من بغداد وزميلي سجاد جواد كاظم من البصرة، حيث ستنطلق البطولة بعد 21 يوماً من الان".

واضاف أن "التخصيصات المالية للمشاركة في هذه البطولة معدومة، خاصة بعد خلاف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ووزارة الشباب والرياضة، لكني احاول الاستعداد للبطولة بالامكانات الموجودة".

وبين حسين، أنه "بسبب الازمة المالية لن اتمكن من المشاركة في بطولة العالم المقرر اقامتها في تايلند خلال شهر تموز المقبل".

