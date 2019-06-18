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2019-06-18 | 18:05
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يستعد بطل لعبة المواي تاي، اكرم حسين، لخوض منافسات بطولة النخبة العربية، التي تستضيفها تونس خلال شهر تموز المقبل.
واوضح أن "العراق سيشارك بلاعبين، انا من بغداد وزميلي سجاد جواد كاظم من البصرة، حيث ستنطلق البطولة بعد 21 يوماً من الان".
واضاف أن "التخصيصات المالية للمشاركة في هذه البطولة معدومة، خاصة بعد خلاف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ووزارة الشباب والرياضة، لكني احاول الاستعداد للبطولة بالامكانات الموجودة".
وبين حسين، أنه "بسبب الازمة المالية لن اتمكن من المشاركة في بطولة العالم المقرر اقامتها في تايلند خلال شهر تموز المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر بطل المواي تاي يتحدى الازمات ويستعد لتمثيل العراق في بطولة تونس الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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