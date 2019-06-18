



واضافت المديرية، أنه "تم معالجة الخرق بالتعاون مع مفرزة صيانة شركة خطوط الأنابيب النفطية وأنتشار نقاط حراسة جديدة لحماية الانبوب من ضعاف النفوس وعصابات تهريب النفط". وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم العثور اليوم على خرق على أحد الأنابيب النفطية في منطقة النهروان ضمن قاطع السرية الاولى/ الفوج الثامن التابع الى مديريتنا عباره عن أنبوب (3 أنج) ممدود مسافة 300 متر متصلة بالأنبوب الناقل للنفط الخام في مناطق زراعية متروكة وعلى الفور أمر العميد بخروج قوة من حركات مقر المديرية والتوجه الى مكان الخرق".واضافت المديرية، أنه "تم معالجة الخرق بالتعاون مع مفرزة صيانة شركة خطوط الأنابيب النفطية وأنتشار نقاط حراسة جديدة لحماية الانبوب من ضعاف النفوس وعصابات تهريب النفط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط خرق في انبوب للنفط بمنطقة النهروان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.