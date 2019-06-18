الدفاع المدني تعلن اخماد ثمانية حرائق في نينوى خلال 24 ساعة

وأضاف البيان أنه "تم اخماد حريق نشب في ناحية حمام العليل وحريق لبقايا افراز الحنطة في الحمدانية وحريق نشب في افراز للحنطة واعشاب محاذية لمحصول حنطة".
ولفت البيان الى أنه "تم اخماد حريق اعشاب نشب بالقرب من محاصيل للحنطة في ناحية بعشيقة واخماد حريق اخر لمخزن مادة القش، فضلاً عن اخماد حريق لافراز حنطة متاخمة لمحصول للحنطة وانقاذ مساحات واسعة من محصول الحنطة كانت معرضة لخطر الحريق في قضاء الشيخان".
وتابع البيان أنه "تم اطفاء حريق نشب في الة حاصدة وبوقت قياسي حال دون احتراقها في ناحية ربيعة واخماد حريق نشب في محصول للحنطة في ناحية المحلبية".
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