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امانة بغداد تنفي منح دار سكنية بمساحة كبيرة الى المفتش العام السابق

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وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الدار المذكورة مشيدة قبل عام ٢٠٠٣ وبمساحة ٢٠٠ م٢ وبطابق واحد فقط ولم تخصص امانة بغداد اي اموال لصيانته او اضافة اي بناء عليه".

واضافت الامانة، ان "الدار تم شغلها سابقاً من قبل وكيل الامانة السابق والمفتش العام الاسبق وفق قانون ايجار وبدلات الوحدات السكنية الحكومية رقم ٦٢ لعام ٢٠٠٧ ومن ثم تم تأجيره الى المفتش العام السابق واستقطاع ٨ بالمئة من راتبه كبدل ايجار بشكل رسمي وبشفافية كبيرة وفق كتب اصولية موثقة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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