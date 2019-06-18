امانة بغداد تنفي منح دار سكنية بمساحة كبيرة الى المفتش العام السابق

وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الدار المذكورة مشيدة قبل عام ٢٠٠٣ وبمساحة ٢٠٠ م٢ وبطابق واحد فقط ولم تخصص امانة بغداد اي اموال لصيانته او اضافة اي بناء عليه".

واضافت الامانة، ان "الدار تم شغلها سابقاً من قبل وكيل الامانة السابق والمفتش العام الاسبق وفق قانون ايجار وبدلات الوحدات السكنية الحكومية رقم ٦٢ لعام ٢٠٠٧ ومن ثم تم تأجيره الى المفتش العام السابق واستقطاع ٨ بالمئة من راتبه كبدل ايجار بشكل رسمي وبشفافية كبيرة وفق كتب اصولية موثقة".

