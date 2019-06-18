وأضاف أن "المناصب التي يتم حالياً إدارتها بالوكالة تقاسمتها الكتل قبل انتهاء المهلة المحددة، لكن الحكومة أغفلت وتجاهلت الأقليات ومنها الإيزيديين في توزيع هذه الدرجات، اذ لا يوجد أي اسم من الإيزيديين لإشغال هذه المناصب".
وأكد خدر أن "الإيزيديين لم يحصلوا على أي منصب رفيع في دوائر كمنصب وكيل وزير أو مدير عام وسفير وغيرها، منذ ٢٠٠٣ ولغاية الآن".
ولفت إلى أنه "بالرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها الإيزيديين والمعاناة الأليمة التي مرت بهم ولكن لم يتم إنصافهم في مؤسسات الدولة، وأن غبنهم مرة أخرى هو تهميش ومخالفة للدستور"، مبيناً "طالبنا مراراً وتكرارا بأن يتم تمثيل الإيزيديين لإشعارهم بوطنيتهم ومواطنتهم وتكافؤ الفرص بين المكونات، لكن لم يتحقق هذا".
وطالب ممثل الكوتا الإيزيدية، بأن "يكون هناك إنصاف للأقليات ومنها الإيزيديين، ليس في ديوان أوقاف المسحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين كما ورد في تلك القوائم لأن هذه المناصب هي بالأساس مخصصة للأقليات، بل نطالب بأن يكون لنا تواجد في مؤسسات وهيئات الدولة الأخرى ليشعر الإيزيديين بمواطنتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يطالب بمنح المكون الإيزيدي استحقاقه من الدرجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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