نائب عن الفتح يكشف عن رؤية ائتلافه بقضية الدرجات الخاصة والوكالات

وقال القدو في حديث لـ الخليج 365، إن "حسم ملف الوكالات قبل نهاية الشهر الجاري هو امر صعب جدا، لكن الاتجاه الذي يتبناه الفتح خلال هذه المرحلة، هو انه بحال كان الشخص الذي يشغلها قد اثبت كفاءته وجدارته فسيتم تثبيته بغض النظر عن الطرف المنتمي له"، مبينا انه "وبحال كان الطرف الشاغل للمنصب غير كفوء فيتم استبداله وهذه الالية ستقلل من عدد المناصب التي تدار بالوكالة والتي يتم الحوار حول حسمها".



واضاف القدو، ان "هذا الملف صعب جدا ومتشعب وقد يحتاج الى ثلاثة اشهر اخرى لحسمه في نهاية شهر ايلول المقبل"، لافتا الى ان "ما يتعلق باستكمال الكابينة الحكومية فان رئيس الوزراء ارسل رسالة للكتل لتقديم اسماء المرشحين قبل العشرين من الشهر الجاري وبحال فشلت الكتل بتقديم الاسماء فان عبد المهدي لديه اسماء سيعمل على تقديمها بشكل انفرادي الى البرلمان بغية عرضها للتصويت".

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