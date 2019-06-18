الكويت تكشف تفاصيل زيارة أميرها الى العراق غداً

وأشارت وكالة أنباء الكويت أن "هذه الزيارة تأتي في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، ولاسيما الأعمال التي استهدفت سلامة الإمدادات النفطية، عبر تخريب وضرب السفن النفطية والتجارية المدنية في المياه الإقليمية للإمارات وخليج عمان".
وكان موقع "روسيا اليوم"، نقل، أمس الاثنين، عن مسؤول دبلوماسي عراقي أن "أمير الكويت سيزور بغداد يوم غد الأربعاء في زيارة يلتقي خلالها رؤوساء الجمهورية والوزراء والنواب"، مبيناً أن "أزمة واشنطن وطهران ستكون حاضرة في الملفات التي سيٌناقشها" الأمير مع المسؤولين العراقيين.
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