نائب يتحدث عن 'الحل الأمثل' بشأن رواتب الموظفين

وأوضح خلاطي، أن "فحوى المقترح أشارت إلى أن جميع التظاهرات من شرائح مختلفة سوف تستمر نتيجة للشعور بالغبن وعدم المساواة وقد آن الأوان لوضع سلم رواتب موحد".
وأضاف، أن "العدالة بسلم الرواتب لا تعني المساواة ولكن أن يتم وضع سلم رواتب يشعر فيه الموظفون جميعاً بانهم حصلوا على استحقاقهم دون تفريق بين جهة وأخرى".
وبين، أن "تفاصيل سلم الرواتب تعنى بها وزارة المالية بالتالي فان مقترحنا تم تحويله من ممثل الحكومة في البرلمان إلى مجلس الوزراء الذي قام بتحويله إلى وزارة المالية لوضع الضوابط والتقسيمات لسلم جديد ينهي حالة الغبن والفروقات بين الموظفين".
وأكد خلاطي، أن "المقترح المقدم من قبلنا موجود حالياً لدى وزارة المالية وسنستمر بمتابعته مع الجهات المختصة لشعورنا بأهميته وكونه سيحقق عدالة نحتاجها بشكل كبير بالمرحلة الحالية والمقبلة".
يشار إلى أن خلاطي قدم مقترحاً لوضع سلم موحد لرواتب الموظفين.
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