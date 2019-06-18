واضافت انه "على الرغم من هذه المخالفات التي تعيق تقدم عمل المجلس فان هناك مخالفات تتعلق بعدم وجود ضوابط أو معايير لاختيار مجلس امناء جديد لشبكة الاعلام العراقي مما يضع المسؤولين تحت طائلة التقصير باعتبار ان ابعاد ذوي الاختصاص والكفاءات الإعلامية في هذا المجلس يخلق مشكلة كبيرة في عملية الاعلام الهادف تجاه المجتمع العراقي".
واوضحت ان "اللجنة المكلفة بقضية اختيار الأمناء بأنها لجنة شكلية كوّن ان الإجراءات التي تتبعها هذه اللجنة لا تسير وفق المعاير لاختيار الامين وإنما يتم الاختيار وفق الرغبات الشخصية للمسؤولين في الشبكة".
وقررت اللجنة استضافة مجلس الامناء يوم غد الأربعاء الموافق ١٩ حزيران للتحقيق و الأستفهام عن الآليات المتبعة بأستلام طلبات المرشحين.
كانت هذه تفاصيل خبر الثقافة النيابية تتهم رئيس وأعضاء شبكة الاعلام بارتكاب 'مخالفات قانونية وادارية' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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