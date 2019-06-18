

وذكرَ المركزُ، أن من أهم الخطوات التصحيحيّة هو إيقاف عمل مؤسّسات الدولة التي فقدت شرعيتها والتي ما تزال مستمرة بممارسة أعمالها ومهامها من دون غطاءٍ قانونيٍّ، عادّاً ذلك من أكبر عمليات الفساد الإداريّ في منظومة الدولة العراقيّة.



وأشار المركز في دراسته إلى أن استمرار مجالس المحافظات بأداء عملها مُخالفٌ للمواد ( ٥ - ٦ - ٢٠ ) من الدستور، ولمفاهيم القانون الدوليّ وميثاق الأُمم المُتحدة، مُطالباً الحكومة الإتحادية بإدارة تلك المجالس وفقاً للدستور لحين إجراء الإستحقاق الإنتخابيّ القادم.

وذكرَ المركزُ، أن من أهم الخطوات التصحيحيّة هو إيقاف عمل مؤسّسات الدولة التي فقدت شرعيتها والتي ما تزال مستمرة بممارسة أعمالها ومهامها من دون غطاءٍ قانونيٍّ، عادّاً ذلك من أكبر عمليات الفساد الإداريّ في منظومة الدولة العراقيّة.وأشار المركز في دراسته إلى أن استمرار مجالس المحافظات بأداء عملها مُخالفٌ للمواد ( ٥ - ٦ - ٢٠ ) من الدستور، ولمفاهيم القانون الدوليّ وميثاق الأُمم المُتحدة، مُطالباً الحكومة الإتحادية بإدارة تلك المجالس وفقاً للدستور لحين إجراء الإستحقاق الإنتخابيّ القادم.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول دراسة تفصيلية.. سبع نقاط بشأن قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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