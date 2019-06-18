جدول بأنواع قروض مصرف الرافدين ومدة التسديد





وفيما يلي جدول بالقروض والسلف ومدة التسديد:- وبين الجدول ان المصرف يمنح 19 قرضا وسلفة ولمختلف الفئات منها قروض للمشاريع الصغيرة وبتسديد 3 سنوات وقروض القضاة بمدة تسديد 15 سنة، وقروض سيارات الشركات الاهلية وبمدة تسديد 5 سنوات، وسلف المتقاعدين بمدة تسديد 40 شهر، اضافة الى قروض اسكان المواطنين 50 مليون لمساحة لا تقل عن 200 م وبمدة تسديد 10 سنوات.وفيما يلي جدول بالقروض والسلف ومدة التسديد:-

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