2019-06-18 | 11:06 79 مشاهدة احتلت محافظة نينوى المركز الاول بأكبر المساحات الزراعية التي اندلعت فيها النيران خلال شهر واحد، تلتها محافظة صلاح الدين وبعدها كركوك، فيما ذكرت مديرية الدفاع المدني ان سبب الحرائق هو اما عطل سلك كهربائي او شرارة نار من الحاصودة او عقب سيجارة او نار خارجية او متعمد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالانفوغراف... حصيلة الحرائق التي حدثت في العراق خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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