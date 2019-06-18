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حصلت على الجنسية الأميركية بعد تجاوزها الـ 103 أعوام

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وقال مفوّض مقاطعة ميامي داد، جان مونتيستيم، إنّ أندريا جوزيف أقسمت اليمين كمواطنة أميركية، يوم الجمعة، قبل بضعة أشهر فقط من عيد ميلادها الـ 104.

وأضاف مونتيستيم أنّ جوزيف هاجرت من هايتي قبل 15 عاماً، وأصبحت مقيمة بشكل دائم في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

واعتبر المفوض أنّ منح الجنسية لجوزيف "يجسد الاندماج في مقاطعة ميامي داد".

وقد جرى نشر صورة تظهر المرأة أمام نسخة طبق الأصل من تمثال الحرية، احتفالاً بالمناسبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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