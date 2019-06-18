حصلت على الجنسية الأميركية بعد تجاوزها الـ 103 أعوام

وأضاف مونتيستيم أنّ جوزيف هاجرت من هايتي قبل 15 عاماً، وأصبحت مقيمة بشكل دائم في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".
وقد جرى نشر صورة تظهر المرأة أمام نسخة طبق الأصل من تمثال الحرية، احتفالاً بالمناسبة.
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