كلنا مرضى نفسيون... لمدة ساعتين!

ذكرت ذلك صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، الاثنين، مشيرة إلى أن عكاشة، ذكر ذلك في تصريحات صحفية على هامش إطلاق "الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفساني".

وقال عكاشة: "الإعلام المرئي والمقروء أساء لصورة المريض النفسي، وما تعرضه السينما والمسلسلات لا يعبر عن حقيقة المريض النفسي"، مشيرا إلى أن معظمها تكون تصورات خاطئة".



واستطرد: "كلنا مرضى عقليون لمدة ساعتين يوميا، لأن الأحلام عبارة عن هلاوس وخيالات"، مضيفا "90 دقيقة من النوم والأحلام تتناوب مع ساعتين من النوم دون أحلام، فالمرض النفسي ما هو إلا زحف الأحلام والخيالات إلى اليقظة".

وقال أستاذ الطب النفسي المصري، إن هناك اعتقادات خاطئة من بينها أن المريض النفسي لا يشفى، مشيرا إلى أن "الفصام" أشد الأمراض، ويعني اضطرابات التفكير من ناحية الشكل والمحتوى والتحكم والتأثير والعواطف والإدراك والحواس، وعدم العلاج قد يؤدى إلى تدهور في الشخصية، وهناك نسبة كبيرة تشفى مع العلاج.



وأوضح أحمد عكاشة: "نصف في المائة فقط من المرضى النفسيين، يحتاجون الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما 99.5 % يمكن علاجهم بصورة أسهل، فيما لا يذهب من المرضى النفسيين إلى الطبيب النفسي سوى 3 % فقط".