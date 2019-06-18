اعتقال ميشيل بلاتيني بسبب 'تهم فساد'

2019-06-18 | 10:25
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كشفت مصادر فرنسية، عن اعتقال ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للتحقيق بـ"تهم الفساد" خلال عملية إسناد بطولة كأس العالم 2022 إلى قطر.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في خبر عاجل لها أن "ميشيل بلاتيني تم اعتقاله في فرنسا للتحقيق معه بشأن الرشاوى والفساد في ملف تنظيم قطر لمونديال 2022".
يذكر أن مجلة "إنترناشيونال بوليسى دايجست"، قد اشارت الى "تورط" بلاتيني بـ"شبهات للصفقات المشبوهة" التى جرت بين شركات قطرية وأخرى فرنسية.
يذكر أن مجلة "إنترناشيونال بوليسى دايجست"، قد اشارت الى "تورط" بلاتيني بـ"شبهات للصفقات المشبوهة" التى جرت بين شركات قطرية وأخرى فرنسية.
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