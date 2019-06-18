اعتقال ميشيل بلاتيني بسبب 'تهم فساد'

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في خبر عاجل لها أن "ميشيل بلاتيني تم اعتقاله في فرنسا للتحقيق معه بشأن الرشاوى والفساد في ملف تنظيم قطر لمونديال 2022".

يذكر أن مجلة "إنترناشيونال بوليسى دايجست"، قد اشارت الى "تورط" بلاتيني بـ"شبهات للصفقات المشبوهة" التى جرت بين شركات قطرية وأخرى فرنسية.

