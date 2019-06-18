دفن جثمان مرسي في مقبرة شرقي القاهرة وسط اجراءات مشددة

وقالت وكالة الأناضول انه "تم دفن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بمقبرة في شرقي القاهرة بحضور أسرته ومحامية وبتعزيزات أمنية شديدة".

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أفاد، نقلا عن مصدر طبي، بأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، أمس الاثنين، جاءت نتيجة نوبة قلبية.



وتوفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، أمس الاثنين.

وأصدرت النيابة العامة المصرية في وقت سابق بيانا عن تفاصيل وفاة مرسي، جاء فيه أنها تلقت إخطارا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.

وأشارت إلى أنه "أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة".



وأضاف البيان أنه "أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشيا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته".