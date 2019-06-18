كهرباء الجنوب: اطفاء خط الهارثة الحرارية لمدة خمس ساعات

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "سيتم إطفاء خط الهارثة الحرارية - شمال البصرة 132 k.v رقم 2 اضطراري الساعة 04:00 فجرا ولمدة (5) ساعات"، مبينة ان "ذلك جاء بسبب وجود تجمر".
واضاف ان "ذلك ادى الى النزول بالبرمجة ٢ساعة تجهيز مقابل ٢ ساعة قطع في الهارثة والقرنة، والنزول بالبرمجة 4 ساعة تجهيز مقابل ٢ ساعة قطع في النجيبية"، مشيرة الى انه "تسبب بقلة ساعات تجهيز الطاقة".
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