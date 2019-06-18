العراق يُوثق دور اليهودي ساسون حسقيل في بناء نظامه المالي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



"الخليج 365" من لندن: خطا العراق اليوم نحو توثيق حقبة مهمة من تاريخه الحديث تتعلق بشخصية يهودية عراقية كان أول وزير مالية للبلاد ورائد إصدار عملتها الوطنية هو ساسون حسقيل الذي تولى حقيبة المالية في خمس حكومات بين عامي 1921 و1925.

فقد أعلنت وزارة الثقافة العراقية الاثنين عن تسليم دار الكتب والوثائق الوطنية المركز الوطني للوثائق المجموعة الأولى من الوثائق الخاصة بأول وزير للمالية في العهد الملكي بالعراق "ساسون حسقيل" والمتعلقة بأصول دائرة الدولة وذلك بعد استحصال الموافقات الأصولية لتسلمها.

وقالت الوزارة في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" إن "المركز تسلم القسم الأول من تلك الوثائق ولاسيما تلك التي لم تتضرر طيلة الحقبة الزمنية الماضية وتضمنت عناوينها "حجز الأموال والإيجارات في عقارات الدولة" إضافة إلى موضوعات ا تخص عمل الدولة العراقية".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "هذه الخطوة تأتي عملاً بقانون حفظ واسترداد الوثائق المرقم 37 لسنة 2016 القاضي بالتواصل مع ادارات ومؤسسات الدولة كافة لغرض ترحيل الوثائق التي بحوزتها إلى دار الكتب والوثائق تنفيذا لموجبات ذلك القانون".

ساسون حسقيل وزير مالية العراق في خمس حكومات متتالية



وأوضحت وزارة الثاقافة ان هذه الوثائق " تشكل منفذاً تاريخياً وثقافياً جديداً من شأنه تعزيز معلومات الدارسين والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي وبما يضفي على تلك الحقبة ضوءاً جديداً يكون متاحاً لعموم شريحة المتواصلين مع التاريخ والموروث الثقافي للعراق خلال تلك الفترة".

عارض بريطانيا فمنعت توليه حقيبة المالية لاحقا

وساسون حسقيل المولود في بغداد في 17 مارس 1860 والمتوفي فيها في 31 أغسطس 1932 هو أول وزير مالية للعراق في العصر الحديث واستلم وزارة المالية العراقية بين عامي 1921 و1925.

وفي 13 أغسطس 1923 كلفته الحكومة العراقية آنذاك بمفاوضة البريطانيين حول أمتياز شركة النفط العراقية التركية (شركة بريطانية) حيث ثَبّت بأن يكون الدفع بالشلن الذهب سعرا للنفط المباع مما أفاد الميزانية العراقية فيما بعد وبفضله استرجعت حكومة العراق واردات النفط بالباون الذهبي بدلاً من العملة الورقية بعد إصراره على هذه المعاملة في المفاوضات عام 1925 مع الجانب البريطاني برغم أعتراض أعضاء الوفد العراقي على ذلك كما تشير الموسوعة الدولية الحرة.

وقد قدر العراقيون في ما بعد أهمية هذا الموقف إلا أن تدخل البريطانيين منع ساسون من توليه حقيبة وزارة المالية ثانية.

منظم أول ميزانية في تاريخ العراق

Advertisements

وكان ساسون منظم أول ميزانية مالية في تاريخ العراق وأول منظم لهيكل الضرائب على الأسس الحديثة وقد شارك في مؤتمر القاهرة عام 1921 برئاسة رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشرل والذي خصص لمباحثات قيام المملكة العراقية.

ويشير مؤرخون إلى أنّه عندما طلب الملك منه صرف مبلغ 20 دينار عراقي من أجل بناء مدرسة ابتدائية في مدينة الديوانية الجنوبية تلبية لمطالب اهلهلها فق رفض قائلا للملك "لقد أقرت الميزانية في البرلمان وليس هناك مجال للتلاعب في أي رقم مما أقره البرلمان".

مختصة عراقية تنقل وثائق تاريخية تتعلق بساسون حسقيل

وينتمي ساسون إلى عائلة يهودية بغدادية اشتهرت بالتجارة حيث كان والده من رجال الدين المتفقهين في الشريعة الموسوية.

وولد ساسون في بغداد عام 1860 ولم يزل بيته على ضفاف نهر دجلة قائما في منطقة شارع النهر قرب جسر الأحرار حاليا ودرس في مدرسة الاليانس ثم ذهب إلى اسطنبول للدراسة عام 1877. ثم انتخب عام 1885 نائباً في مجلس النواب التركي الأول عام 1908. وساسون هو أحد الأعضاء الثمانية في أول حكومة عراقية قام بتأسيسها السير برسي كوكس "المندوب السامي البريطاني".. ثم عين أول وزير مالية في حكومة رئيس الوزراء عبد الرحمن النقيب المؤقتة بين عامي 1918و1921 ثم اختير لوزارة المالية في وزارة النقيب الثانية والثاثلة عام 1921 وفي وزارة عبد المحسن السعدون الاولى ثم وزارة ياسين الهاشمي.



متمسك بالتقاليد البرلمانية

ويعتبر ساسون من الشخصيات العراقية المهمة في تاريخ العراق المعاصر وقد حرص على التقاليد البرلمانية الصحيحة وتطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فوصفته المس بيل بأنه "أقدر رجل في مجلس الوزراء هو صلب قليلاً وينظر إلى الأمور من وجهة الحقوقي الدستوري دون أن يعطي اعتباراً كافياً لأحوال العراق المتأخرة ولكنه حر ونزيه إلى أبعد الحدود".

وشغل ساسون حسقيل منصب وزير المالية خمس مرات في فترة الحكم الملكي حيث اسهم بشكل كبير في وضع الأسس الصحيحة لقيام الاقتصاد العراقي وبناء ماليته على وفق نظام دقيق. وحين عرض على مجلس الوزراء نظام وزارة المالية واراد البعض أن يعارض اقتراحات ساسون غضب وقال لزملائه الوزراء هذا موضوع اختصاصيّ وكما أني لا أعارض الهاشمي في الشؤون العسكرية ولا فلانا في موضوع الإدارة الداخلية فلا أوافق على معارضتي في موضوع هو من اختصاصي والنظام من رأيي فان وافقتم عليه فبها وخيراً والا فلا أعمل معكم وغادر المجلس. ثم ذهب رئيس الوزراء الهاشمي اليه وأرجعه إلى مجلس الوزراء في جلسة أخرى حيث صودق على نظام وزارة المالية حسب اقتراح ساسون كما اعده.

رائد إصدار العملة العراقية

وسعى ساسون قبل وفاته لان يختم حياته بمنجز آخر من خلال وضع خطة دقيقة من أجل إصدار عملة عراقية وطنية وسعى جاهدا من أجل تحقيق ذلك يساعده يهودي آخر هو إبراهيم الكبير مدير عام المحاسبة المالية آنذاك وبالفعل فقد تم ذلك عام 1932 وأصبحت النقود العراقية هي المتداولة بدلا من الروبية الهندية والليرة التركية.

وقد قضى ساسون حياته عازبا وقد جمع مكتبه فخمة تعدَّ من أكبر المكتبات الشخصية في بغداد وكانت غنية بمختلف الكتب باللغات العربية والتركية والإنكليزية والفرنسية والألمانية وقد استولت الحكومة العراقية عام 1970 عليها وأودعت في مكتبة المتحف الوطني العراقي.

