وأضاف، أن "الحكمة هي معارضة من داخل العملية السياسية لمحاربة الفساد وتحديد نقاط الخلل ونكون لسان الشعب وندافع عن حقوقهم ومشروعنا الوطني"، لافتاً إلى أن "خيار المعارضة هو خيار ضروري ومكمل للعملية الديمقراطية وهو أمر ليس مفاجئاً أو جديداً من قبلنا حيث سبق لنا وأن طرحنا هذا المبدأ منذ عام 2014 وأكدنا أهمية وجود قوة موالية للحكومة وأخرى معارضة لها".
وأوضح، أن "ما أطلق من شعارات رنانة عن نافذة الكترونية وكفاءات تكنوقراط وتوفير الخدمات في بداية تشكيل الحكومة الحالية جعلنا نتريث بقرارانا على اعتبار أن أي معارضة حينها تفسر بأنها رفض للتكنوقراط وتوفير الخدمات والمشروع الخدمي الكبير"، مضيفاً: "بعد أن توضحت الصورة ووجدنا أن النافذة الالكترونية لم يخرج منها أي وزير تكنوقراط ونسبة التنفيذ للبرنامج الحكومي والوعود لم تتجاوز 3% والتوقيتات الزمنية لم تتحقق فكان الوقت مناسب لبيان موقفنا بشكل واضح".
وتابع، أن "قرارنا بالمعارضة هو قرار منفرد بانتظار اتضاح الرؤية مع أطراف سياسية أخرى لديها رؤية مقاربة لرؤيتنا، وأبوابنا مفتوحة لجميع الأطراف الراغبة بالانضمام الينا والبعيدة عن شبهات الفساد لأننا نريد رفع راية الإصلاح للعملية السياسية ونحتاج لشخصيات قادرة على رفع هذه الراية، وهناك كيانات سياسية راغبة بالذهاب إلى المعارضة ومن الممكن تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب".
يشار إلى أن تيار الحكمة أعلن، أمس الأحد (16 حزيران 2019)، تبنيه خيار "المعارضة السياسية" للحكومة وما يستلزمه من دور وحراك واداء.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن الحكمة: ذهابنا إلى المعارضة ليس مفاجئاً ولا نهدف لإسقاط الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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