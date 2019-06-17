نائب: قانون المحكمة الاتحادية خطير للغاية

واضاف ان "القانون يكرّس الهيمنة الحزبية على السلطة القضائية"، لافتا الى ان "هذه الهيمنة على السلطة القضائية لا تأتي باسم الحزب بل باسم الدين، إذ إنّ جهات سياسية تدفع باتجاه تشريع القانون بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء وسيطرتهم على القرار القضائي في حال تم تمريره".
وتابع ان "القانون يجعل اختيار الفقهاء داخل قبة البرلمان، ما يعني اختيارهم وفق أسس حزبية، ومن ثم تكون سلطتهم أعلى من سلطة هيئة الرئاسة القضائية"، موضحا ان "عدد الفقهاء وفقاً لهذا القانون سيكون موازياً لعدد القضاة".
يذكر ان مجلس النواب العراقي انهى بجلسته التي عقدت في الـ13 من حزيران الحالي، القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
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