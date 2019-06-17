الكربولي يدعو وزير الكهرباء للإستماع لكلام الصدر قبل فوات الاوان

وقال الكربولي في تغريدة له على موقع تويتر، إن وزير الكهرباء كان يعلم مدى صعوبة الملف الذي تولاه وهو من سعى للوزارة بمحض ارادته"، مشيرا الى أن الوزير "أغدق بوعوده الوردية بأن الشعب سيحظى بصيف بارد تحت اجهزة التكييف".واشار ايضا الى أن الوزير "لم يستمع لتحذير ناصح ولمعاناة الناس"، مضيفا "لعله الان يستمع لكلام السيد الصدر قبل فوات الاوان".

وقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاحد، جملة من المقترحات لتحسين واقع الشبكة الكهربائية، مؤكدا ان الحكومة صار من المتيقن انها لن تقوم باصلاح أو تحسين الطاقة الكهربائية.

وقال الصدر في تغريدة له امس، ان مقولة تحسن الكهرباء في الشهر العاشر هو بمثابة استهزاء بالشعب العراقي، حالها حال مقولة تصدير الكهرباء الفائض من الكهرباء الى الخارج.



واقترح الصدر قطع أيادي المليشيات والأحزاب المتحكمة بالوزارة ومحطات التوليد.وتشكيل لجنة تقصي للتحقيق بالفساد المستشري في قطاع ووزارة وتحكم البعض بها، كما اقترح جعل الكهرباء الوطنية بأيادٍ عراقية لا بأياد خارجية.

ودعا ايضا الى محاسبة، من وصفهم بـ" تجار المولدات ، وتحديد سعر الامير ، والاستعانة بخيرات شركات اجنبية غير محتلة لإصلاح ما يمكن اصلاحه.

واقترح الصدر قطع الكهرباء عن المسؤولين لكي يستشعروا بمعاناة الشعب لا سيما بالمنطقة .وتحويله الى المستشفيات والمدارس والدوائرالمهمة فقط.