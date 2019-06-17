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الحكومة بصدد مراجعة مرتبات عدد كبير من المسؤولين واعضاء البرلمان السابقين

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وقال المصدر ان الحكومة العراقية بصدد مراجعة مرتبات عدد كبير من المسؤولين والسياسيين وأعضاء البرلمان العراقي السابق وآخرين"، مبينا ان "الملف مطروح منذ عام 2012، لكنه لم يتخذ أي قرار بشأنه، بسبب ضغوطات سياسية".

وتابع ان "وزارة المالية ستتكلف بمطابقة الأسماء والعمل على إعداد قائمة بأصحاب المرتبات المزدوجة وتقديمها"، مرجحا "تطبيق القانون بتغريم أصحابها قيمة المرتبات التي تسلّموها منذ البداية وحتى الآن".

وكانت لجنة تدقيق تابعة لمكتب المفتش العام في وزارة الداخلية قد كشفت الأسبوع قبل الماضي، عن تورط أكثر من 400 منتسب بجهاز الشرطة في محافظة القادسية جنوبي البلاد، في استلام مرتبين في الوقت ذاته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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