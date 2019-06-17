وتابع ان "وزارة المالية ستتكلف بمطابقة الأسماء والعمل على إعداد قائمة بأصحاب المرتبات المزدوجة وتقديمها"، مرجحا "تطبيق القانون بتغريم أصحابها قيمة المرتبات التي تسلّموها منذ البداية وحتى الآن".
وكانت لجنة تدقيق تابعة لمكتب المفتش العام في وزارة الداخلية قد كشفت الأسبوع قبل الماضي، عن تورط أكثر من 400 منتسب بجهاز الشرطة في محافظة القادسية جنوبي البلاد، في استلام مرتبين في الوقت ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة بصدد مراجعة مرتبات عدد كبير من المسؤولين واعضاء البرلمان السابقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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