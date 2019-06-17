بالوثيقة.. الحكمة النيابية تدخل المعارضة 'رسمياً'

قدمت كتلة الحكمة النيابية طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لاعتمادها كـ"معارضة سياسية" بشكل قانوني.

وجاء في الطلب الموقع من قبل رئيس الكتلة النائب فالح الساري ، وتنشر الخليج 365، نسخة منه، أن كتلة الحكمة النيابية تحولت الى المعارضة السياسية، أرجو اعتماد ذلك قانونيا والتعاطي مع الكتلة على هذا الاساس داخل مجلس النواب.



وكان تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، قد اعلن بعد اجتماع له، امس الاحد (6 حزيران 2019)، الذهاب نحو "المعارضة السياسية الدستورية".