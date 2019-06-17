- 1/2
- 2/2
قدمت كتلة الحكمة النيابية طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لاعتمادها كـ"معارضة سياسية" بشكل قانوني.
وجاء في الطلب الموقع من قبل رئيس الكتلة النائب فالح الساري ، وتنشر الخليج 365، نسخة منه، أن كتلة الحكمة النيابية تحولت الى المعارضة السياسية، أرجو اعتماد ذلك قانونيا والتعاطي مع الكتلة على هذا الاساس داخل مجلس النواب.
وكان تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، قد اعلن بعد اجتماع له، امس الاحد (6 حزيران 2019)، الذهاب نحو "المعارضة السياسية الدستورية".
وجاء في الطلب الموقع من قبل رئيس الكتلة النائب فالح الساري ، وتنشر الخليج 365، نسخة منه، أن كتلة الحكمة النيابية تحولت الى المعارضة السياسية، أرجو اعتماد ذلك قانونيا والتعاطي مع الكتلة على هذا الاساس داخل مجلس النواب.
وكان تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، قد اعلن بعد اجتماع له، امس الاحد (6 حزيران 2019)، الذهاب نحو "المعارضة السياسية الدستورية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. الحكمة النيابية تدخل المعارضة 'رسمياً' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.