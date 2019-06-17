بالصور... أكبر طائرة بالعالم للبيع بسعر خرافي

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وتعتبر هذه الطائرة الأكبر في العالم من حيث طول جناحيها، إذ تساوي المسافة بين طرفي جناحيها طول ملعب كرة قدم تقريبا، ويبلغ طول الطائرة 79 مترا، وتعمل بواسطة 6 محركات نفاثة.
وطارت "ستراتولاونتش" للمرة الأولى في أبريل الماضي بعد حوالي 8 سنوات من التطوير، وحلقت لأكثر من ساعتين قبل الهبوط بنجاح.
وكانت الرحلة التجريبية فوق ولاية كاليفورنيا، وحلقت فوق صحراء موهافي على ارتفاع بلغ 17 ألف قدم.
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