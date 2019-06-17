العثور على شعار مسلسل 'ستار تريك' في المريخ

وقالت الوكالة في تغريدة عبر "تويتر" إن مركبة تابعة لها تدور في مدار الكوكب الأحمر رصدت جسماً على سطح الكوكب، يشبه شعار مسلسل " ستار تريك" أو طريق النجوم الذي بدأ إنتاجه في ستينيات القرن الماضي، بحسب "سكاي نيوز عربية".وأوضحت الوكالة أنها عثرت على هذا الشكل في منطقة هيلاس باننيتيا الواقعة جنوب شرقي المريخ، ورجحت الوكالة أنه تشكل نتيجة عوامل الرياح والحمم البركانية والكثبان الرملية.

وأوضحت "ناسا" أنه منذ فترة طويلة كانت هناك الكثير من الكثبان الرملية تتحرك في المنطقة، وفي مرحلة ما، حدث انفجار وتدفقت الحمم البركانية حول الكثبان الرملية، وتصلبت هذه الحمم.