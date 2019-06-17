واضاف انه "تم الاتفاق على ضرورة وجود قوة امنية من ابناء القضاء للتعاون مع القطعات الامنية ، والسماح للمزارعين باستغلال اراضيهم، واعادة النظر في فتح مراكز الشرطة بالطارمية كونه ستراتيجيا ويحد بين اربع محافظات".
وتابع انه "تم التشديد على ضرورة سد الثغرات الامنية ومعالجتها، وحصر السلاح بيد الدولة".
يذكر ان قضاء الطارمية الواقع شمال العاصمة بغداد، شهد خلال الفترة الاخيرة عمليات مسلحة استهدفت مدنيين والقوات الامنية بالقضاء، ادت الى سقوط قتلى وجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب عبد المهدي: اتفقنا مع اهالي الطارمية على ضرورة وجود قوة من ابنائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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