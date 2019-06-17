ايران ترفع انتاج اليورانيوم المخصب الى 300 كلغ واكثر

وقال المتحدث باسم المنظمة "بهروز كمالوندي"، في تصريحات اوردها موقع "العالم" الاخباري الايراني، إن "دخول ايران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الاوروبية". وأضاف ان "ايران سترفع انتاج اليورانيوم المخصب الى 300 كلغ ويتزايد الى اكثر من ذلك بموجب التطورات في المواقف . Advertisements

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