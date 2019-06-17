وتضيف التقارير، أن طالبي اللجوء الذين يختارون التهرب والطرق غير القانونية لدخول القارة الأسترالية يكون مصيرهم قاتما وليس لديهم أدنى فرصة لاختراق قوات الحدود الأسترالية اليقظة، وجزء كبير أخر منهم يجري احتجازهم في جزيرة ناورو الفقيرة التي تبلغ مساحتها نحو 21 كيلومترًا مربعًا بتعداد سكان يبلغ نحو عشرة آلاف شخص.
منظمات إنسانية وأممية من جانبها، تؤكد أن طالبي اللجوء هؤلاء، ترفض الحكومة الأسترالية إعادة توطينهم في أراضيها، وتختار بدلاً من ذلك إبرام صفقات إعادة توطينهم مع دول أخرى في ظل إجراءات بطيئة جدا.
يذكر أن قوانين الهجرة الأسترالية، تعد الأشد من نوعها في العالم، وترفض قطعا قبول طالبي اللجوء الذين يذهبون عبر التهريب، وتقوم باحتجازهم في جزر نائية وسط ظروف إنسانية غاية بالصعوبة، حيث تحذر السلطات الأسترالية من سلوك "رحلة شاقة تنتهي بموت كثيرين والقبض على الناجين منهم واحتجازهم".
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير دولية: لا رحمة لطالبي اللجوء في أستراليا بعد فوز ائتلاف سكوت موريسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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