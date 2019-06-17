اشترى 'فيلا' بثمن رائع... ثم كانت المفاجأة

لكن تبين أن الأمر يقتصر على شريط عشبي ضيق طوله 30 مترا، يفصل بين منزلين متلاصقين، ويمتد من صندوق البريد إلى فناء المنزلين، لا يتجاوز ثمنه 50 دولارا.
وطالب هولنس المقاطعة بإلغاء الصفقة وإعادة الأموال له، غير أن المسؤولين عن عملية البيع قالوا إن القانون في الولاية لا يلزمهم بإعادة الأموال إلى المشتري.
وكان هولنس يعتقد أن اصطاد عقارا ثمينا، إذ إن ثمنه الحقيقي يصل إلى 177 ألف دولار، لكن الشركة المالكة تخلفت عن سداد الضرائب، فعرض المنزل للمزاد العلني مما دفعه للتقدم من أجل شرائه.
وأضاف "الضحية" في حديث لصحيفة محلية "إنه خداع"، مضيفا أنهم (أصحاب المزاد) لم يوضحوا في الإعلان المنشور عبر الإنترنت أن العقار مجرد خط، رغم امتلاك أدوات تساعدهم على ذلك.
وأشار إلى أن الصورة المرفقة بالمزاد كانت تظهر الفيلا وكأنها العقار المطلوب بيعه.
والمؤكد أن المشتري لم ينتبه إلى أن صفحة المثمن العقاري في موقع الضريبة بالمقاطعة عرضت فقط العقار الممثل في شريط الأعشاب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.