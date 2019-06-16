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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل قاعات دراسية عدد 2 ومختبرات عدد 4 في كلية التربية الاساسية بقضاء العزيزية في واسط، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني اخمدت الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني اخمدت الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".
يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حريق في قاعات دراسية ومختبرات بكلية التربية في واسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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