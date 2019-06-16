2019-06-16 | 20:36
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أعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، عن تمسكها بخدمات مدرب الفريق أيوب أديشو، وملاكه التدريبي المساعد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الزيدي، "نستغرب من الشائعات التي خرجت حول أستقالة المدرب ايوب اديشو، وكذلك رغبة الادارة بالاستغناء عنه، وهو كلام لا صحة له مطلقاً ونحن داعمون للكادر التدريبي، وذلك من اجل عودة الفريق لسكة الانتصارات وتحقيق النتائج الايجابية بقادم المباريات".
وطالب الزيدي من جماهير القوة الجوية "بالوقوف خلف الفريق ودعمه في المرحلة المقبلة، من اجل تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية للصقور بالدوري العراقي الممتاز ".
وختم الزيدي حديثه بالقول، "النتائج الاخيرة للفريق، لم يحالف التوفيق للاعبين، والنحس كان يرافقنا في مباراتين، وبدعم وتكاتف الجميع سنعود مجدداً للنتائج الجيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر القوة الجوية يضع حداً للشائعات: متمسكون بأديشو وملاكه التدريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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