اخبار العالم / اخبار العراق

القوة الجوية يضع حداً للشائعات: متمسكون بأديشو وملاكه التدريبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-06-16 | 20:36

القوة الجوية يضع حداً للشائعات: متمسكون بأديشو وملاكه التدريبي

197 مشاهدة

أعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، عن تمسكها بخدمات مدرب الفريق أيوب أديشو، وملاكه التدريبي المساعد خلال الفترة المقبلة.
وذكر أمين سر الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان للنادي، "متمسكون بخدمات أديشو وملاكه التدريبي المساعد، ولا توجد أي نية لدى الادارة بالاستغناء عنهم".

وأضاف الزيدي، "نستغرب من الشائعات التي خرجت حول أستقالة المدرب ايوب اديشو، وكذلك رغبة الادارة بالاستغناء عنه، وهو كلام لا صحة له مطلقاً ونحن داعمون للكادر التدريبي، وذلك من اجل عودة الفريق لسكة الانتصارات وتحقيق النتائج الايجابية بقادم المباريات".


وطالب الزيدي من جماهير القوة الجوية "بالوقوف خلف الفريق ودعمه في المرحلة المقبلة، من اجل تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية للصقور بالدوري العراقي الممتاز ".

وختم الزيدي حديثه بالقول، "النتائج الاخيرة للفريق، لم يحالف التوفيق للاعبين، والنحس كان يرافقنا في مباراتين، وبدعم وتكاتف الجميع سنعود مجدداً للنتائج الجيدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوة الجوية يضع حداً للشائعات: متمسكون بأديشو وملاكه التدريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا