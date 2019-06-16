القوة الجوية يضع حداً للشائعات: متمسكون بأديشو وملاكه التدريبي

وذكر أمين سر الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان للنادي، "متمسكون بخدمات أديشو وملاكه التدريبي المساعد، ولا توجد أي نية لدى الادارة بالاستغناء عنهم".

وأضاف الزيدي، "نستغرب من الشائعات التي خرجت حول أستقالة المدرب ايوب اديشو، وكذلك رغبة الادارة بالاستغناء عنه، وهو كلام لا صحة له مطلقاً ونحن داعمون للكادر التدريبي، وذلك من اجل عودة الفريق لسكة الانتصارات وتحقيق النتائج الايجابية بقادم المباريات".



وطالب الزيدي من جماهير القوة الجوية "بالوقوف خلف الفريق ودعمه في المرحلة المقبلة، من اجل تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية للصقور بالدوري العراقي الممتاز ".

وختم الزيدي حديثه بالقول، "النتائج الاخيرة للفريق، لم يحالف التوفيق للاعبين، والنحس كان يرافقنا في مباراتين، وبدعم وتكاتف الجميع سنعود مجدداً للنتائج الجيدة".