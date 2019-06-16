2019-06-16 | 20:10
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علق وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، على انباء وجود تنقلات بين المدراء العامين في وزارة الشباب والرياضة.
ونشر رياض، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "تناقلت بعض الجهات والمواقع الإلكترونية، أخباراً عن وجود تنقلات بين المدراء العامين وأن اخبارهم مصدرها وزارة الشباب".
واوضح بالقول، "هنا أؤكد لا صحة لكل الأخبار التي تداولتها هذه الجهات ولا يوجد أي تغيير أو تنقلات بين المدراء العامين وكل ما تداوله البعض غير صحيح اطلاقا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يرد على انباء التنقلات بين المدراء العامين في وزارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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