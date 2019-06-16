وزير الشباب والرياضة يرد على انباء التنقلات بين المدراء العامين في وزارته

وكان مصدر في الوزارة، افاد في وقت سابق اليوم الاحد، عن وجود تنقلات بين المدراء العامين في وزارة الشباب والرياضة.

ونشر رياض، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "تناقلت بعض الجهات والمواقع الإلكترونية، أخباراً عن وجود تنقلات بين المدراء العامين وأن اخبارهم مصدرها وزارة الشباب".



واوضح بالقول، "هنا أؤكد لا صحة لكل الأخبار التي تداولتها هذه الجهات ولا يوجد أي تغيير أو تنقلات بين المدراء العامين وكل ما تداوله البعض غير صحيح اطلاقا".