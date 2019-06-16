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وزير الشباب والرياضة يرد على انباء التنقلات بين المدراء العامين في وزارته

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2019-06-16 | 20:10

وزير الشباب والرياضة يرد على انباء التنقلات بين المدراء العامين في وزارته

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علق وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، على انباء وجود تنقلات بين المدراء العامين في وزارة الشباب والرياضة.
وكان مصدر في الوزارة، افاد في وقت سابق اليوم الاحد، عن وجود تنقلات بين المدراء العامين في وزارة الشباب والرياضة.

ونشر رياض، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "تناقلت بعض الجهات والمواقع الإلكترونية، أخباراً عن وجود تنقلات بين المدراء العامين وأن اخبارهم مصدرها وزارة الشباب".


واوضح بالقول، "هنا أؤكد لا صحة لكل الأخبار التي تداولتها هذه الجهات ولا يوجد أي تغيير أو تنقلات بين المدراء العامين وكل ما تداوله البعض غير صحيح اطلاقا".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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