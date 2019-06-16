سقوط قذيفتي هاون شمالي بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قذيفتي هاون سقطتا اليوم في منطقة ابو لوكه الواقعة شمالي محافظة بابل".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القذيفتين لم تخلفان خسائر مادية او بشرية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القذيفتين لم تخلفان خسائر مادية او بشرية".
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