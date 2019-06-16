إدارة ترامب: صفقة القرن قد تؤجل إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية

وقال المبعوث الأمريكي المعني بقضية الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في تصريح أدلى به خلال مؤتمر سنوي لصحيفة "Jerusalem Post" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه من المرجح أن تعرض "صفقة القرن" بعد تشكيل الحكومة في نوفمبر المقبل.



وأضاف غرينبلات أن إدارة ترامب لن تحدد أي جدول زمني لكشف الخطة بعد التأجيل الأخير لإعلانها بسبب الانتخابات، التي جرت في إسرائيل شهر أبريل الماضي، وأوضح: "نركز الآن على ورشة العمل في البحرين".

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