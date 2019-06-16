الشرطة الفرنسية: إطلاق النار على رجل هدد جنودا بسكين في ليون

وقالت الشرطة، بحسب "سبوتنيك"، إنه "أمام مستشفى دينييت العسكري في شرق المدينة، أصيب المهاجم، بجروح في الساق".

واكدت مصادر بالشرطة، أن "الواقعة قيد التحقيق، ولم تتضح بعد هوية المهاجم أو ودوافعه".

