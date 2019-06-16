الحلبوسي يؤكد أهمية إعادة النظر ببعض التعديلات الواردة بقانون انتخابات المحافظات

وشدد الحلبوسي، خلال الاجتماع على "ضرورة تحمل المسؤوليات في تقديم رؤية واضحة تنسجم مع ادارة المحافظات في المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم المتطلبات والنهوض بواقع الخدمات للمواطنين ومعالجة الاخفاقات السابقة وعدم تكرارها، خاصة مع منحها صلاحيات أوسع".
وأشار إلى "أهمية إعادة النظر في بعض التعديلات الواردة بقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بما يضمن التمثيل العادل لكل الكيانات الصغيرة والكبيرة واحترام إرادة الناخبين"، مؤكداً "ضرورة حسم الجدل بشأن معادلة احتساب الاصوات ونسبة القاسم الانتخابي".
وحث الحلبوسي، رؤساء الكتل النيابية على "مواصلة الاجتماعات والتفاهم فيما بينهم لتذليل العقبات والخلافات المتعلقة بمشروع القانون"، منوها الى "عقد إجتماع يوم غد الاثنين بحضور المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات لتدراس التعديلات المقترحة على قانون انتخابات المحافظات".
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