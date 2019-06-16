وذكرت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "أنها تحمّل الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى مسؤولية ما حصل كونها الجهة المسؤولة عن ملف الامن وحماية المؤسسات الحكومية وغيرها، علما ان مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في ديالى سبق وان فاتح قيادة شرطة المحافظة بضرورة تخصيص منتسبين من قوة حماية المنشآت ( FPS) وكان الرد بأن القيادة تعتذر لعدم توفر العدد الكافي من المنتسبين لديها".



ودعت المفوضية من يمتلك معلومات بشأن الحادثة ودوافعها الاجرامية إلى "تقديمها للجهات الامنية او مكتب المفوضية في محافظة ديالى"، مبيناً أن "الجهات المسؤولة في مفوضية حقوق الانسان ستتكفل بإستلام المعلومات بسرية تامة كون ذلك من صلب عملها وفق الولاية القانونية الممنوحة بحسب قانون (٥٣) لسنة (٢٠٠٨) المعدل".

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كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية الانتخابات تدين تعرض مكتبها في ديالى إلى اعتداء وسرقة لأجهزة الحاسوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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