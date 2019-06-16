محافظ النجف يطالب الحكومة بعدة امور تتعلق بتزويد المحافظة من الطاقة الكهربائية

واضاف المكتب، أن "الجلسة كانت مخصصة لمناقشة واقع الكهرباء في العراق وإيجاد الحلول الناجعة ".
وبين الياسري، انه "طالبنا الحكومة بعدد من المواضيع المهمة في الاجتماع، وطرحنا زيادة حصة محافظة النجف الأشرف من الطاقة الكهربائية، والمباشرة الفعلية بنصب المحطات الثانوية في المحافظة وعددها ( 5 ) بالسرعة الممكنة، وفك الاختناقات عن المنظومة من خلال تزويد المحافظة بعدد من المحطات المتنقلة، حيث هناك موافقات سابقة بالتجهيز من رئيس الوزراء السابق ووزير الكهرباء السابق والحالي، وحصلت الموافقه عليها أيضا".
واوضح الياسري، "كما طالبنا زيادة حصة زيت الغاز للمولدات للأشهر الثلاثة القادمة للتخفيف عن كاهل المواطن النجفي من اسعار المولدات الاهلية، كما طالبا رئيس مجلس الوزراء بتثبيت العقود العاملين في مراكز الصيانة حسب قرار المجلس".
واشار الى انه "طالبنا بالإتفاق على أن يكون نهاية الشهر الحالي موعدا لإكمال محطة النداء ودخولها في الخدمه يوم ٧/١، حيث ستسهم بصوره كبيرة بفك الاختناقات عن الأحياء الشمالية ومناطق أخرى في المحافظة".
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