التربية تحدد ضوابط مدارس الموهوبين للعام الدراسي المقبل

وأضافت جبر انه "يستثنى من الفقره اعلاه التلميذ والطالب الذي لديه موهبة ظاهرة وخارقة في الرياضيات والعلوم على ان تقوم ادارة مدرسته بتزويد هيأة رعاية الموهوبين بكتاب ترشيح معنون اليها لغرض الحصول على استمارة خاصة من مدرسة الموهوبين ويتم ملئها من قبل معلمي الرياضيات والعلوم وتختم من قبل ادارة المدرسة المرشح منها التلميذ والطالب".
وأشارت إلى أن "التقديم للمرحلتين الرابع الابتدائي والأول المتوسط سيكون فقط في محافظات نينوى والانبار وميسان وذي قار، أما التقديم للصف الرابع الابتدائي فيسكون في محافظات بغداد ، النجف الاشرف ، البصرة" .
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