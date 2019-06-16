اقتياد الرئيس السوداني المعزول إلى نيابة مكافحة الفساد

وذكرت "رويترز" في خبر لها، أنه "تم اقتياد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به".

وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قال، أمس السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.



كما كشف النائب العام السوداني أنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.

وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس السابق اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وأطيح بالبشير واعتقل في يوم 11 نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.

وأعلنت النيابة في بيان :"اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".



ووجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين في شهر أيار الماضي، كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.